Fenerbahçe'den Bakasetas ve Caulker girişimi

Yaz transfer sezonunda 18 oyuncu alınmasına rağmen takımı istenilen seviyeye çıkaramayan Erol Bulut, Alanya'dan öğrencileri olan Bakasetas ve Caulker'ın transfer edilmesini talep etti.

Süper Lig'in ilk 14 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen ve 26 puan toplayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadroyu yetersiz buluyor.

Sezon başında alınan 18 oyuncuya rağmen takımı istenilen seviyeye getiremeyen 45 yaşındaki teknik adam, devre arası transfer döneminde de takviye istedi.

ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ İSTİYOR

Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencileri olan Bakasetas ve Caulker'ın alınmasını talep ettiği öğrenildi.

CAULKER'UN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Teknik heyetten gelen rapor üzerine girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoper Caulker'ı cüzi bir miktar karşılığında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Bulut'un istediği bir diğer isim olan Bakasetas'ın ise kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki Yunan orta sahayı bonservisiyle alamayacak olan sarı-lacivertlilerin, kiralama yoluna gidebileceği belirtildi.

Yönetimin, transfer sezonu açılır açılmaz Alanyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.