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    Fenerbahçe'den Bruma adımı: PSV ile anlaştılar

    Fenerbahçe'den Bruma adımı: PSV ile anlaştılar

    Fenerbahçe, Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven ile anlaştığını bildirdi.
    • 15.06.2022 - 01:05
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 01:07
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    Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın Fenerbahçeye kiralık transferi hakkında basında dedikodular dolaşıyordu.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama ile birlikte bu dedikodular gerçeklik kazandı.

    "Kulübümüz PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır"

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe den Bruma adımı: PSV ile anlaştılar #1

    Galatasaray'da 3 sezon forma giymişti

    Galatasaray'a 2013 yılında 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Bruma, 3 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi. Bruma, İspanya'da Real Sociedad'da kiralık oynadıktan sonra 2017'de Galatasaray'dan Almanya takımı Leipzig'e bonuslar hariç 12.5 milyon avro'ya transfer oldu.

    AA'nın haberine göre,PSV Eindhoven'a 2019 yılında 15 milyon avroya transfer olan Bruma, 2020-2021'i Olympiakos'ta kiralık geçirdi. Geçen sezon PSV Eindhoven'da 46 resmi maçta 15 kez ilk 11'de oynayan Portekizli kanat oyuncusu, 10 gole imza attı.

    Fenerbahçe den Bruma adımı: PSV ile anlaştılar #2


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