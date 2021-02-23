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    Fenerbahçe'den Caner ve Thiam'a uyarı

    Fenerbahçe'den Caner ve Thiam'a uyarı

    Fenerbahçe yönetimi, Göztepe maçında oyundan alındıkları için teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösteren Caner Erkin ile Mame Thiam'ı uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 10:20
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    Süper Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 1-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde, sezon başından bu yana süren otorite problemi devam ediyor.

    Her oyundan alındığında Erol Bulut'a tepki gösteren Caner Erkin'in, aynı el kol hareketini Göztepe karşılaşmasında da yapması yönetimin sabrını taşırdı.

    Fenerbahçe den Caner ve Thiam a uyarı #1

    Caner dışında benzer davranışlarda bulunan Mame Thiam'ı da karşısına alan sarı-lacivertli yöneticilerin, bir takım uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe den Caner ve Thiam a uyarı #2

    TOPLAM 35 TOP KAYBI

    Caner sahada kaldığı süre içinde yüzde 74 pas isabetiyle oynarken 27 top kaybı yaptı.

    Thiam ise şut atamadan bitirdiği maçta 4 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazandı, 8 kez de top kaybı yaşadı.

    Fenerbahçe den Caner ve Thiam a uyarı #3

    Fenerbahçe den Caner ve Thiam a uyarı #4

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