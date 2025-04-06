Fenerbahçe'den cezalara itiraz kararı

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Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Galatasaray derbisinin yankıları sürüyordu.

Dün açıklanan PFDK kararlarına göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarak kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 3 maç, Foti'ye 4 maç, Zufic'e 4 maç, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ve Fred'e 3 maç ceza verildi.

Fenerbahçe, PFDK cezalarının harekete geçiyor.

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş'a verilen cezaların ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

ŞENOL GÜNEŞ KARARI EMSAL OLDU

PFDK, cumartesi günü Fenerbahçe'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıp, sarı lacivertlilerin derbi dosyasını görüştü. Kurul, saldırıdan 5-10 maç ceza talebiyle sevk edilen Jose Mourinho'ya sadece 3 maç ceza verdi.

Portekizli teknik adama saldırı yerine sportmenliğe aykırı hareketten ceza kesildi. PFDK, görüntüleri izledikten sonra tahrik indirimi yaptı.

Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat 2017'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'in boğazını sıktığı için bir maç ceza vermişti.

TRABZON MAÇINDA SAHADALAR

Güneş kararı emsal oldu.

Daha önce de ceza aldığı için Mourinho'ya da Güneş gibi sportmenliğe aykırı hareketten ceza verilse de 1 yerine en üst limit olan 3 maç ceza verildi.

Hakem Cihan Aydın'a hakaret eden Fred de 3 maç ceza aldı.

PFDK'dan 4 maçtan az ceza aldıkları için Mourinho ve Fred cezalarını gelecek yıl Türkiye Kupası'nda çekecek. İkili Trabzon maçında sahada olacak.