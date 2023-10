Fenerbahçe'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma! Tasarım beğenildi

ensonhaber.com

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

29 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak maç Pendik Stadı'nda oynanacak.

Müsabaka öncesinde ise bu sezon çıktığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe, formasıyla ilgili bir karara imza attı.

29 Ekim'e özel forma

Sarı-lacivertli takım, 29 Ekim'e özel olarak 100. yıl formasıyla sahaya çıkacağını açıkladı.

Yapılan bu paylaşım sonrasında ise sosyal medyada Fenerbahçe'nin forma tasarımı taraftarlar tarafından beğenildi.

"Sonsuza dek Cumhuriyet"

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:

BİR CUMHURİYET DÜŞÜNÜN; HER İZİNİ GURURLA TAŞIDIĞIMIZ...

VE BİR FORMA, CUMHURİYETİMİZİN HİKAYESİYLE ÖZDEŞLEŞMİŞ…

29 EKİM'DE FENERBAHÇE SAHAYA 100. YIL ÖZEL FORMASIYLA ÇIKIYOR



Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması;

Medeniyet basamaklarına atılan fedakârlık, emek dolu ilk adım.



Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman ülkesini ve milli değerleri benliğinde hisseden Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz,



EN BÜYÜK BAYRAMIMIZIN 100. Yıldönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.



Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, 29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;



İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.



Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.



Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm fertleri için ‘imza’ bir fotoğraf yer alıyor;



Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…



Sonsuza dek Cumhuriyet!