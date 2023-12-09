Fenerbahçe'den derbi galibiyeti pozu Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş galibiyetinin ardından resmi sosyal medya hesabından soyunma odasındaki zafer pozunu paylaştı.

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Süper Lig'de 15. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin heyecanı tüm futbolseverlere seyir zevki sundu.

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

Maçın açılış golünü sarı-lacivertlilerde 7. dakikada Edin Dzeko atarken ev sahibinde cevap, Alex Oxlade-Chamberlain'den 24. dakikada penaltıdan geldi.

Maç sonrası zafer pozu

Fenerbahçe de 63. dakikada Dusan Tadic ile penaltı golü buldu. Müsabakaya noktayı koyan ise 90+6. dakikada Sebastian Szymanski oldu.



Sarı-lacivertliler maç sonrası soyunma odasındaki zafer pozunu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Resimde futbolcuların ve teknik heyetin galibiyet dolayısıyla mutlulukları görüldü.

