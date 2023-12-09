Fenerbahçe'den derbi galibiyeti pozu

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Süper Lig'de 15. haftada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin heyecanı tüm futbolseverlere seyir zevki sundu.
Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.
Maçın açılış golünü sarı-lacivertlilerde 7. dakikada Edin Dzeko atarken ev sahibinde cevap, Alex Oxlade-Chamberlain'den 24. dakikada penaltıdan geldi.
Maç sonrası zafer pozu
Fenerbahçe de 63. dakikada Dusan Tadic ile penaltı golü buldu. Müsabakaya noktayı koyan ise 90+6. dakikada Sebastian Szymanski oldu.
Sarı-lacivertliler maç sonrası soyunma odasındaki zafer pozunu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Resimde futbolcuların ve teknik heyetin galibiyet dolayısıyla mutlulukları görüldü.
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