Fenerbahçe'den Dilan - Engin Polat kararı: Sponsorluk feshedilecek Fenerbahçe Kulübü'nün, Dilan Polat ve Engin Polat'ın sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın voleybol takımı tayt arkası sponsoru olan Dilan Polat ve erkek voleybol takımı forması kol sponsoru olan Engin Polat For Men için girişimlere başladı.

Fenerbahçe Voleybol takımları, sezon başında Polat çiftiyle 1 sezonluk anlaşmaların altına imza attı.

Şirketlerin sahipleri olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın hakkındaki suçlamalar ve gözaltı kararı nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında sarı-lacivertli kulüp, hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Sözleşme feshedilecek

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı.

Fenerbahçe, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün, kısa süre içerisinde resmi açıklama yapabileceği öne sürüldü.