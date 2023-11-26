Fenerbahçe'den Dilan Polat ve Tuzlaspor açıklamaları Fenerbahçe'de Ali Koç ve yakın çevresi, dolandırıcılıktan tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın Fenerbahçe'ye sponsor olması ve Tuzlaspor'un iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Son haftaların en çok konuşulan konularından biri fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın dolandırıcılık dosyası.

Bu konuyla ilgili bu iki ismin de Fenerbahçe'ye sponsor olması oldukça tepki çekmişti.

Cumhuriyet'ten Murat Ağırel, konuyla ilgili Fenerbahçeli yöneticilerden aldığı bilgileri aktardı.

Fenerbahçeli yöneticiler Polat sponsorluğuyla ilgili:

"Dilan Polat markası ile kadın voleybol takımı tayt arkası sponsorluğu için 21.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Akabinde Engin Polat For Men markası ile erkek voleybol takımının forma kol sponsorluğu için 24.08.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Tüm görüşmeler şirketlerin yetkili ajansı aracılığı ile gerçekleştirildi. İlave olarak Engin Polat For Men markası için 2023/24 sezonunda Ülker Stadyumu’nda maç başı 1 dakikalık LED reklam kullanımına imkan veren bir reklam sözleşmesi, Dilan Polat için bir adet 2023/24 sezonu futbol loca kullanım sözleşmesi mevcut. Engin Polat, bir yıldır Fenrbahçe kongre üyesi"

"Reklam faaliyetleri askıya alındı"

"Sözleşme, kişilerin gözaltına alınmasından sonra yeniden değerlendirilmiş ve 3.11.2023 tarihinde ihtarname gönderilerek sözleşmenin askıya alındığı ve idari makamlar tarafından yapılacak herhangi bir tebliğe kadar da sözleşmenin askıda kalacağı belirtilmiştir. Ardından hiçbir reklam faaliyeti gerçekleştirilmedi."

ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor'a yanıt

Tuzlaspor'un Lamine Diack iddiasıyla ilgili Fenerbahçeli yöneticiler,

"Bu iddia hukuki olarak son derece mesnetsiz ve ayrıca da mantıkdışı. Fenerbahçe, 14.07.2022 tarihinde Lamine Diack transferi ile ilgili Tuzlaspor ile anlaşmış ve sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme kapsamında da Tuzlaspor’a ödeme yapıldı. Dolayısıyla Tuzlaspor’un bahsettiği sonraki satıştan yüzde 30 pay taahhüdü gerçek değildir. Sözleşme 175 bin Avroluk şarta bağlı transfer bedeliyle imzalanmıştır. 175 bin Avroluk bu bedelin Fenerbahçe tarafından Tuzlaspor’a ödenmesi de oyuncunun başka bir kulübe transfer olma şartına bağlıdır. Oyuncu Ankaragücü’ne transfer olmuştur. Transferin başka bir kulübe gerçekleşmesi sebebiyle dayanışma katkı payı kesilerek geriye kalan tutar eksiksiz şekilde Tuzlaspor’a ödenmiştir. Tuzlaspor tarafının iddialarında yer alan yüzde 30’luk pay taahhüdü gerçek olsaydı bu durum iki kulüp arasında imzalanan sözleşmede yer alırdı. Ancak sözleşmede böyle bir madde bulunmamaktadır."

açıklamasında bulundu.