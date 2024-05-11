Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap: Utançla izledik

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Şampiyonluk yarışı nedeniyle gerilen ortama bir yenisi daha eklendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Bari bizi yardımseverlikte geçin." sözlerine Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi

Sarı-lacivertli takımın açıklamasında Dursun Özbek'e sert ifadeler yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin resmi hesabından yaptığı açıklamanın tamamı:

Utançla İzledik



Bugün Dursun Özbek'in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı,



'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik.



Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz.



Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu,



Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.



Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.