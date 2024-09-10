Fenerbahçe'den Dusan Tadic ve Filip Kostic paylaşımı: Buluştular Fenerbahçe, Filip Kostic ile Dusan Tadic'in fotoğraflarını paylaştı ve bu paylaşımına, "Buluştular" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, yeni transferi Filip Kostic ve mevcut oyuncusu Dusan Tadic için sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaş olan iki oyuncu için "Buluştular" notuyla bir görsel paylaştı.

PAYLAŞIM BEĞENİLDİ

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'nin bu stratejik paylaşımı, takım ruhunu nasıl pekiştirdiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekti.