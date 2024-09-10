Fenerbahçe'den Dusan Tadic ve Filip Kostic paylaşımı: Buluştular
Haber Merkezi

Fenerbahçe, yeni transferi ve mevcut oyuncusu için sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaş olan iki oyuncu için "Buluştular" notuyla bir görsel paylaştı.

PAYLAŞIM BEĞENİLDİ

Bu paylaşım, taraftarları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'nin bu stratejik paylaşımı, takım ruhunu nasıl pekiştirdiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

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Ercan Ertan
Editör