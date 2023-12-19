Fenerbahçe'den Edin Dzeko kararı: Galatasaray maçında oynayacak mı Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Edin Dzeko, Kayserispor maçında oynamayacak ve Galatasaray maçına saklanacak.

ensonhaber.com

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de tam kriz bitti derken Edin Dzeko'dan kötü haber geldi. Antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak yıldız çalışmaya katılmadı.

Tedbir amacıyla idmana çıkarılmayan Edin Dzeko'ya kontrol için MR çekildiği belirtildi.

Uyluk arka adalesinde kas yaralanması saptanan Dzeko, derbide oynamak istiyor.

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır.

Derbiye saklanacak

İsmail Kartal'ın, Kayserispor maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği öğrenildi.

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayseri'de Batshuayi'yi görevlendirecek.

Dzeko ise derbiye saklanacak. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

"Kendinizi hazır tutun"

Kanarya'ya Edin Dzeko'dan endişelendiren haber gelse de F.Bahçe'de iyileşen oyuncular, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini güçlendirdi.

Becao dışında ideal oyuncularını sahaya sürme imkânına kavuşan İsmail Kartal, yedek güçlerinin de üzerine titriyor. Forma bekleyen isimlerle görüşen Kartal, "Önümüzde kupalar ve bu yolda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu süreçte hepinize ihtiyacım var. Asla küsmeyin ve her an oynayacak şekilde kendinizi hazır tutun." diyor.