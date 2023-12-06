Fenerbahçe'den Ertuğrul Karanlık açıklaması: Güvenimiz tam Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı Doktoru Ertuğrul Karanlık hakkındaki haberlere ilişkin bir açıklama yayınladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluğun önemli adaylarından biri olan Fenerbahçe'de, sakatlıklar nedeniyle zor zamanlar yaşanıyor.

Fred, Djiku, Becao, Joshua King ve Emre Mor'un uzun süren sakatlıklarının ardından taraftar sağlık ekibini suçlarken, Fenerbahçe Kulübü ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, Karanlık'a olan güvenin tam olduğu ifade edildi.

Bir süredir sosyal medyada başlayan daha sonra geleneksel medyaya yansıyan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.



Kulübümüzde tedavi süreçleri; kulüp doktorumuzun kontrolünde, oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir.

"Oyuncularımız uzmana danışabilir"

Tüm oyuncularımızın, kulüp tedavi programı önerisi dışında, durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur.



Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri, öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır.

"Güvenimiz tamdır"