Fenerbahçe'den federasyona Ali Palabıyık tepkisi

Fenerbahçe camiasında son dönemlerde verilen kararların ardından hakem kararlarına tepki öfkeye dönüştü. Sarı-lacivertliler TFF'ye giderek, Ali Palabıyık'ı maçlarında istemediklerini söyledi.

Son 2 sezondur hakem hatalarından yakınan Fenerbahçe, son maçta Ali Palabıyık'ın verdiği kararların ardından sesini yükseltme kararı aldı. Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'ya karşı tepkili olan sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yaptı.

"ALİ PALABIYIK'I İSTEMİYORUZ"

Fenerbahçe'ye karşı duruş olduğuna inanan yönetim, konuyla ilgili kapsamlı bir dosya hazırlayarak hakem kararlarından olan rahatsızlıklarını dile getirdi. Fenerbahçe yönetimi, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmemesini de talep etti.





EŞİTLİK TALEBİ

Fenerbahçe'nin hazırladığı dosyanın içeriği eşitlik talebi. Kendi maçlarında aleyhte verilen kararların başka karşılaşmalarda rakiplerin lehine döndüğünü savunan sarı-lacivertliler, Konyaspor maçında nizami gollerinin uzun süreli VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildiğine, ancak başka maçlarda aynı pozisyonun golle sonuçlandığına vurgu yaptı. Denizli maçında verilen penaltı kararına ve Serdar Aziz'in atılmasına da itiraz edildi.





"SERDAR TATLI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN"

Yönetici Selahattin Baki Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada MHK Başkanı Serdar Tatlı için, "Artık topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi uzaktan izleyen bir MHK var. Elini taşın altına koysun, ortaya çıksın. Bir ayar çekmesi gerekiyor. Konya maçı itibarıyla Fenerbahçe aleyhine, rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



