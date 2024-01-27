Fenerbahçe'den fikstür tepkisi: Okan Buruk istedi, değiştirdiniz

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 24 ve 25. hafta maç programını açıkladı.

Fikstürün belli olmasıyla birlikte Fenerbahçeliler ise programa tepki gösterdi.

Okan Buruk'un 22 Ocak 2024 tarihinde maç sonunda verdiği röportajda söylediği sözler nedeniyle kendi maçlarının Galatasaray maçından sonraya konulduğunu savunan sarı-lacivertli taraftarlar bu durumu sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirdi.

Okan Buruk'un 4 Ocak 2024 tarihli röportajı:

Hep Fenerbahçe bizden önce oynadığı için yine liderlik maçı bizim için...