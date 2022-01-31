Euro
15,04
0.00%
Dolar
13,41
0.00%
Altın
774,89
0.00%
Borsa
2003
1.00%
Bitcoin
510.341
-1.42%
BTXN Coin
32.85
-2.23%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Açık 6 C

    Fenerbahçe'den flaş açıklama! 2010-2011 sürecine ilişkin ne denildi?

    Fenerbahçe resmi hesaplarından 2010-2011 sürecine ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamayı okumak ve bilgilenmek isteyenler ise içeriğine dair araştırma yapmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'den flaş açıklama! 2010-2011 sürecine ilişkin ne denildi?

    Fenerbahçe resmi hesaplarından 2010-2011 sürecine ilgili bir açıklama daha yayınladı.

    Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un paylaşımı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdiklerini duyurdu.

    2010-2011 sürecine ilişkin görülen dava geçtiğimiz günlerde karar bağlanırken, Fenerbahçe Süper Kupa finalini Beşiktaş'la oynamak istediğine dair başvuru yapmıştı.

    Bu gelişmelerin ardından yeni bir açıklama daha yapılması, "2010-2011 sürecine ilişkin ne denildi?" sorusunu akıllara getirdi.

    Peki, 2010-2011 sürecine ilişkin ne denildi? Fenerbahçe hangi açıklamayı neden yaptı? İşte yanıtı...

    FENERBAHÇE'DEN YAZILI AÇIKLAMA

    Sarı-Lacivertliler resmi sosyal medya hesaplarından, 'Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen yazı hakkında' başlıklı açıklamasında,

    "Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir noktasına sirayet etmiş hain terör örgütü FETÖ'nün, Fenerbahçemizi ele geçirme adına başlattığı 3 Temmuz sürecinin, 27 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamasıyla sona ermesinin ardından 2010-2011 Sezonu Şampiyonluğumuzun hem hukuki hem de kamuoyu nezdinde bir kez daha tescillenmesine rağmen Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde "2010-2011 şampiyonu" ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

    Kulübümüz, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na; Trabzonspor Kulübü'nün resmi sitesinde yer alan bu asılsız ve yanlış bilginin düzeltilmesi konusunda haber linkinde yer alan yazıyı göndermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

    İŞTE O YAZILI AÇIKLAMA

    Fenerbahçe den flaş açıklama! 2010-2011 sürecine ilişkin ne denildi? #1


    Görüş Bildir