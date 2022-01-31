Fenerbahçe'den flaş açıklama! 2010-2011 sürecine ilişkin ne denildi?

Fenerbahçe resmi hesaplarından 2010-2011 sürecine ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamayı okumak ve bilgilenmek isteyenler ise içeriğine dair araştırma yapmaya başladı.

Fenerbahçe resmi hesaplarından 2010-2011 sürecine ilgili bir açıklama daha yayınladı.

Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un paylaşımı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdiklerini duyurdu.

2010-2011 sürecine ilişkin görülen dava geçtiğimiz günlerde karar bağlanırken, Fenerbahçe Süper Kupa finalini Beşiktaş'la oynamak istediğine dair başvuru yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından yeni bir açıklama daha yapılması, "2010-2011 sürecine ilişkin ne denildi?" sorusunu akıllara getirdi.

Peki, 2010-2011 sürecine ilişkin ne denildi? Fenerbahçe hangi açıklamayı neden yaptı? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Sarı-Lacivertliler resmi sosyal medya hesaplarından, 'Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen yazı hakkında' başlıklı açıklamasında,

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin her bir noktasına sirayet etmiş hain terör örgütü FETÖ'nün, Fenerbahçemizi ele geçirme adına başlattığı 3 Temmuz sürecinin, 27 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamasıyla sona ermesinin ardından 2010-2011 Sezonu Şampiyonluğumuzun hem hukuki hem de kamuoyu nezdinde bir kez daha tescillenmesine rağmen Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde "2010-2011 şampiyonu" ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Kulübümüz, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na; Trabzonspor Kulübü'nün resmi sitesinde yer alan bu asılsız ve yanlış bilginin düzeltilmesi konusunda haber linkinde yer alan yazıyı göndermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

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