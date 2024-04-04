Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te cevap Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 yendi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Selahattin Baki, olağanüstü genel kurulda tüm büyük camiaları kıskandıracak bir tutum sergilediklerini belirtti.

"Bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik"

Kolay olmayan kararlara imza atmaya çalıştıklarını vurgulayan Baki, "Dünyanın her yerinden gelen taraftarlarımız vardı. Bambaşka bir camiayız. Çok sevdiğim bir söz vardır, 'Kan bağı sizi akraba yapar ama sadakat aile yapar' diye. Gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Her karar verdiğimiz konunun içinde başka dinamikler aktif oluyor. Bizim güvendiğimiz yol haritasında onlar da bize güvendiklerini gösterdiler ama bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in toplantılarıyla ilgili konuşmasına cevap veren Baki, şunları kaydetti:

Rakip takım başkanı konuşmuş, cevap vermek gerekiyor. Dünkü aile toplantımızda konuşulanlarla ilgili, 'Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum' gibi laflar etmiş. Biz buna pek anlam veremedik çünkü daha önce defalarca herkese ispat ettiğimiz gibi başkanımız ve yönetim kurulumuz bilgiye ve belgeye dayalı konuşur. Biz de böyle mafyatik üslup, boş tehdit gibi şeyler yoktur. Başkanın ne demek istediğini en iyi o zat biliyordur. Şimdilik bu kadarda bırakıp konuyu rafa kaldırmakta fayda görüyorum.

Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesinin normal olmadığını dile getiren Baki, "Sayın Erol Bilecik'in söylediklerinin üzerine bir şey eklemeye gerek yok. Artık şaşırmamakla beraber ilginç bulduğumuz bir şey var. Şu an bizim pozisyonumuzda olan, Avrupa'da son 16'yı geçmiş ne kadar takım varsa hepsinin maçı ertelendi. Sırf Fenerbahçe antipatisiyle hareket eden TFF'nin bu yaptığına artık şaşırmıyoruz ama bu kadar vatan millet Sakarya nidaları attıktan sonra ısrarla bizim maçımızın tarihini değiştirmemesi ilginç" değerlendirmesinde bulundu.