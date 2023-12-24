Fenerbahçe'den Galatasaray maçının ardından tepki! Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray ile golsüz berabere kalınan derbi maçın ardından çarpıcı bir mesaj yayınladı.

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Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray hakem Arda Kardeşler'in düdük çaldığı derbi maçta karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 44'e çıkarıp averajla liderliğini sürdürdü.

44 puana yükselen Galatasaray ise Fenerbahçe'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

"Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, bu maçın ardından açıklama yaptı.

Komsuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız! Kardeşleriniz, abileriniz, o, bu hiç birinin gücü yetmeyecek…" ifadelerini kullandı.