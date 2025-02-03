Fenerbahçe'den Galatasaray maçının ardından tepki

Haber Merkezi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekipte 3 puanı getiren golü yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

Fenerbahçe, bu maçın sonrasında ise sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"UTANMANIZI BEKLEMİYORUZ"

Fenerbahçe resmi hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek, "Korkmayın! utanmanızı beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

FENERBAHÇELİLER, TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın attığı golde ofsayt olduğu ve Gaziantep FK'nın bir penaltısının verilmediği gerekçesiyle tepki göstermişlerdi.