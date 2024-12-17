Fenerbahçe'den Galatasaray - Trabzonspor maçı hakkında olay paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray 41 puana yükselirken, Trabzonspor 16 puanda kaldı.
Maçın ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nden çarpıcı bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, yayınladığı gönderide Galatasaray'ı sert bir biçimde eleştirdi.
"AYRICALIK TALEBİNİZ VAR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
2024-25 SEZONU MANŞETİ: “TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)”
16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:
-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!
-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!
-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!
-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!
-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!
-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!
-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!
Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
“Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir.” sözüyle
Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!
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