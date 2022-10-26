Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'adalet' başvurusu

Fenerbahçe Kulübü, Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu, GS TV'de yayınlanması için linkiyle Galatasaray Kulübü'ne gönderdi.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ. Başken Vekili Erden Timur'un "Bundan sonra tartışmalı kararları, GS TV'de yayınlayacağız. Hangi kulüp isterse, Galatasaray olarak yanındayız ve yayınlayacağız." sözleri üzerine flaş bir hamle yaptı.

Yazılı mail gönderildi

Kısa bir süre önce Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Erden Timur'un açıklamaları üzerine "Hafta içinde adalet peşinde koşan, bu konuda ahkam kesen örnekleri gördük, konuşanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini, bu futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü de o arkadaşlardan adaletin ne tarafta olduğunu yorumlamasını isteyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertliler, Erol Bilecik'in sözlerinin ardından bugün Galatasaray'a yazılı olarak mail gönderdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Galatasaray'ın cevabı merak konusu

Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonunu, GS TV'de yayınlanması için linkiyle Galatasaray Kulübü'ne gönderdi.

Bu başvuruya Galatasaray'ın nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.