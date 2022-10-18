Fenerbahçe ve Galatasaray'dan karşılıklı açıklamalar

Fenerbahçe, Galatasaray'ın dün gece yarısı yaptığı açıklamaya resmi site aracılığıyla cevap verdi. Galatasaray kısa süre içerinde yapılan açıklamaya karşılıkta bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın gece yarısı VAR sistemi ile ilgili açıklamasının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

"Zamansız hezeyanlar hakkında" başlığıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz.

"Fenerbahçe'yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir"

Camiamızın tek vücut olarak hedefe odaklandığı ve kaliteli bir oyunla kazanarak yoluna devam ettiği, tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; Fenerbahçe’yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir. Bu hezeyan Türk futbolunun marka değerinin içini boşaltmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır.

"Gülünç yorumlar, tamamen uzun süreli alışkanlıkların eseridir"

Gerek kurumlar düzeyinde yapılan iç siyaset odaklı, zamansız hezeyanın yansıması olan açıklamalar gerekse akıldan, izandan, perspektiften yoksun ve futbol kültüründen, kurallarından uzak, gülünç yorumlar, tamamen uzun süreli alışkanlıkların eseridir.

Tüm bu yaşananlara dair camiamızdaki farkındalığın oldukça üst seviyede olduğunu biliyor; taraftarlarımızın sezon başından itibaren olduğu gibi bugün ve sezon boyunca sadece takımımızı destekleme, birlik beraberlik içerisinde durma odağında kalarak Kulübümüze en büyük faydayı sağlayacağını dile getiriyoruz.

"Mücadeleyi vermekten kesinlikle geri durmayacağımızı vurguluyoruz"

Takımımızın sahadaki emeğine, kendinden emin duruşuna zarar verme hedefinde olan her kişi ve kurumla gereken mücadeleyi vermekten kesinlikle geri durmayacağımızı vurguluyoruz. Başkan Vekilimiz Sayın Erol Bilecik’in bu konu hakkında saat 18.00’de FB TV’de açıklamalarda bulunacağını camiamızın dikkatine sunuyoruz."

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray, açıklamaya karşılık verdi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin yayınladığı açıklamadan sonra Twitter üzerinden sarı-lacivertlilere cevap verdi. Fenerbahçe'nin "Hezeyana gerek yok" adlı açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok… #TürkFutboluİçinAdalet" ifadelerini kullandı.