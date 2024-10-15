Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan! Kabul ediyoruz

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Spor dünyasında hakem kararları her zaman tartışma konusu olmuştur ve bu tartışmalar, Türkiye'nin iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında da devam ediyor.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun, son iki yıl ve bu sezonun ilk sekiz haftasındaki tüm tartışmalı pozisyonların, kulüplerin kabul edeceği otoriteler tarafından değerlendirilmesi teklifine, Fenerbahçe'den olumlu yanıt geldi.

FENERBAHÇE'DEN HODRİ MEYDAN

Fenerbahçe, Hatipoğlu'nun "Hakem hatalarından hangi takımın ne kadar puan kazandığı veya kaybettiğinin" ortaya çıkarılması önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk sekiz haftasından başlayarak, belirlenecek isimlerle birlikte bu değerlendirmenin yapılması için hemen harekete geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Sn. Hatipoğlu'nun "Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." teklifini kabul ediyoruz.



Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.



İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.



Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz.

İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, pazartesi günü katıldığı bir yayında şu sözleri kullanmıştı;