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Fenerbahçe'den Galatasaray'a: İsterseniz GS TV'de tartışalım

Fenerbahçe'den Galatasaray'a: İsterseniz GS TV'de tartışalım

Fenerbahçe, 1959 öncesi sezonlardaki şampiyonluklarla ilgili olarak yaşanan tartışmalar sonrası konuyu canlı yayında tartışmak için Galatasaray'a çağrıda bulundu.