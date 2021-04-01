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    Fenerbahçe'den Galatasaray'a: İsterseniz GS TV'de tartışalım

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a: İsterseniz GS TV'de tartışalım

    Fenerbahçe, 1959 öncesi sezonlardaki şampiyonluklarla ilgili olarak yaşanan tartışmalar sonrası konuyu canlı yayında tartışmak için Galatasaray'a çağrıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 17:41
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    Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın kulüp kanallarındaki konuşmaları sonrası sarı-lacivertli kulüpten çağrı geldi.

    "TÜRKİYE ÖNÜNDE TARTIŞALIM"

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

    "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir!

    Fenerbahçe den Galatasaray a: İsterseniz GS TV de tartışalım #1

    "İSTER BAŞKAN SEVİYESİNDE İSTER YÖNETİCİ..."

    İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"

    Fenerbahçe den Galatasaray a: İsterseniz GS TV de tartışalım #2

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR - HABERİ

    Fenerbahçe den Galatasaray a: İsterseniz GS TV de tartışalım #3

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