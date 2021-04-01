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- Fenerbahçe'den Galatasaray'a: İsterseniz GS TV'de tartışalım
Fenerbahçe'den Galatasaray'a: İsterseniz GS TV'de tartışalım
Fenerbahçe, 1959 öncesi sezonlardaki şampiyonluklarla ilgili olarak yaşanan tartışmalar sonrası konuyu canlı yayında tartışmak için Galatasaray'a çağrıda bulundu.
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 17:11
- Güncelleme : 01.04.2021 - 17:41
Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın kulüp kanallarındaki konuşmaları sonrası sarı-lacivertli kulüpten çağrı geldi.
"TÜRKİYE ÖNÜNDE TARTIŞALIM"
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir!
"İSTER BAŞKAN SEVİYESİNDE İSTER YÖNETİCİ..."
İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"