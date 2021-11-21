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    Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi

    Sarı-kırmızılıların maç öncesi yaptığı koreografi'ye Fenerbahçe'den gönderme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 22:00
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    Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Maçtan önce sarı-kırmızılı taraftarlar, Güney Kore dizisi Squid Game göndermeli bir koreografi hazırlamıştı.

    "1905 NUMARALI OYUNCU ELENDİ"

    Maçı kazanan Fenerbahçe'den mücadele sonrası cevap geldi.

    Sarı-lacivertliler yapılan koreografinin fotoğrafını paylaşarak, "1905 numaralı oyuncu elendi, otun btti." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe den Galatasaray a koreografi göndermesi #1

    Fenerbahçe den Galatasaray a koreografi göndermesi #2

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