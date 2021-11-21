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Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi
Sarı-kırmızılıların maç öncesi yaptığı koreografi'ye Fenerbahçe'den gönderme geldi.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 21:51
- Güncelleme : 21.11.2021 - 22:00
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Maçtan önce sarı-kırmızılı taraftarlar, Güney Kore dizisi Squid Game göndermeli bir koreografi hazırlamıştı.
"1905 NUMARALI OYUNCU ELENDİ"
Maçı kazanan Fenerbahçe'den mücadele sonrası cevap geldi.
Sarı-lacivertliler yapılan koreografinin fotoğrafını paylaşarak, "1905 numaralı oyuncu elendi, otun btti." ifadelerini kullandı.