Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'penaltı' göndermesi: Adalet arayanlara linkini göndereceğiz

Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Başakşehir maçında verilmeyen penaltıya dair konuştu. Bilecik konuşmasında Galatasaray'a da gönderme yaptı.

Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i karşılamış, maçın 34.dakikasında Fenerbahçe, Ömer Ali'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı beklemiş ancak hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürmüştü.

Maçın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik pozisyonla ilgili konuşarak Galatasaray'a da göndermede bulundu.

"Hepsine helali hoş olsun"

Bilecik, "Futbolcularımızın aşağı yukarı 90 dakika boyunca gösterdiği mücadeleye, azme, uğraşıya tekrar şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Hepsine helali hoş olsun" dedi.

"Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle bu akşam göndereceğiz"

Bu güzel akşamı farklı yorumlamak istemediğini kaydeden Bilecik, "Muazzam bir futbol oynandı, gün sonu itibariyle canlı gözlerle tanık olduğumuz verilmeyen bir penaltımız var. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hafta içinde adalet peşinde koşan, ahkam kesenleri gördük. Konuşulanları gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara memnuniyetle bu akşam göndereceğiz. Salı günü o arkadaşlardan nasıl adalet olduğunu yorumlamamasını isteyeceğiz. Futbolda adalet, herkesin duygularına göre ortaya koyabileceği bir şey. 'Adalet peşinde koşuyoruz' diyenler üslubuna dikkat etmeli. Haksızlıklar içerisinde adalet arıyorlar. Üslup her zaman haklı olmaktan önemlidir. Sanki olay yerinde katil var. Gerçekten, görmediğimiz üslupla tanımlamalar ortaya koyuluyor. Bu futbolun adaletine yakışmıyor. Herkesin kendini toparlaması gerekiyor" diye konuştu.

"Şampiyonluğu hak ediyoruz ama daha uzun haftalar var"

Önlerinde uzun bir süreç olduğunu kaydeden Erol Bilecik şöyle devam etti, "Baktığımızda ligde hala yolun başındayız. Taraftarlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Neticesi olmamış, unvanı oturmamış bir şeye kendimizi yakıştırmayalım. Şampiyonluğu hak ediyoruz ama daha uzun haftalar var. Maçlarımızı yapa yapa gideceğiz. Bir sonraki haftanın heyecanını yaşayacağız. Yolumuz ve yolculuğumuz uzun. Herkese aşkla ve sabırla desteklemeye davet ediyorum."

Galatasaray başkanının TFF'yi ziyaret etmesiyle ilgili olarak ise Bilecik, "Kulüp yöneticilerinin TFF'ye veya kurumlara gitmesi bizi rahatsız etmez. Onlar kendi istişarelerini yapabilirler. Bütün mesele, meseleleri nasıl yorumladığımız. Türkiye'de futbol sahadan çok sahanın dışında oynanmaya çalışılan bir şeye dönmüş durumda. Bütün bunların altını çiziyoruz. Futbolu sahada oynamak. Saha dışında oynadığınızda yanlış yorumlara gidiyor. Ondan sonra bir sürü şeyler yapıyorsunuz. Bunların hiçbiri doğru değil. İşin özeti lafla peynir gemisi yürümüyor. Futbol saha içinde oynanması gereken bir spor. Kimsenin hakkını yemeyiz; Fenerbahçe'nin hakkını da hiç kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'la yeni sözleşme konusu

Sarı Lacivertliler'in teknik patronu Jorge Jesus'un sözleşmesi konusunda ise Fenerbahçe Başkan Vekili Bilecik, "Gündemde böyle bir konu yok. Jesus dünyanın tanıdığı ve müthiş uyum içinde çalıştığımız çok değerli bir teknik direktör. Bizim için de bir şans. Emin olun, bu hikayenin zaten sonu güzel olacak. Jesus baş hocamız ve yolculuğun ana mimarı. Ona güvenimiz sonsuz. Vakti zamanı gelince her şey yoluna girer" açıklamasını yaptı.