Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme: Bu zihniyetle aynı ortamda olmayız Süper Lig'de evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde ortamı daha da gerecek bir açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'la evinde 0-0 berabere kaldı.

Mücadele beklentilerin oldukça altında kalırken, tartışmalı pozisyonlar da maça damgasını vurdu.

22. dakikada Icardi ve Djiku'nun pozisyonunda sarı-kırmızılılar penaltı beklerken, Erden Timur ve Dursun Özbek'in açıklamaları da ortamı gerdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon sonrası sarı kırmızılı kulübün yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"Yalan operasyonun devamı"

Bugün bir etkinlik sonrası, Galatasaray Başkanı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili açıklamalarda bulunmuş. Aslında aynı etkinliğe ben de katıldım. Biz de gereken açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık. Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Ama baktığınızda yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyondan mağduriyet yaratıyorlar. Tek amaçları, Süper Kupa maçı öncesi kamuoyunu manipüle etmek istiyorlar. Bu kısa yolları kullanmaya alışmış bir camia. Bugüne kadar çok örneklerini gördük. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışmak akıllara ziyan bir olay.

"Ayrıcalık talep ediyorlar"

Galatasaray tarafı, dört bir koldan olmayan bir pozisyon üzerinden gündemi manipüle ediyorlar. Aslında bunun satır arası mesajı adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar.

Icardi - Djiku pozisyonu

Çok net değil mi, dün gece maçtan itibaren Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Hiçbir alakası olmayan bir pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmeye çalışıyorlar. Biz yanlış bir şey mi izliyoruz? Şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar, hangi maçı izlemişler çok merak ediyorum.

"Yerden kalkmadılar"

Erden Timur, "Temiz eller operasyonu yapılsın dedi"

Konunun şu anda bununla çok ilgisi yok. Farklı bir yere konuyu çekmek istemiyorum. Yayına katılma nedenim, maçtan sonra yapılan manipülasyon, algı. Madem adalet istiyorlar, o zaman Nelsson'un eline çarpan topta penaltı verilmesi gerekiyor. O zaman bunu konuşalım, bunu neden konuşmuyoruz? Galatasaray yerden kalkmadı! Bunu konuşalım! Gerçek pozisyonları konuşalım. Neden Galatasaray futbol takımı yerden kalkmadı? Bunu konuşalım!

"Bu zihniyetle aynı ortamda olmayız"