Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki: Türk futbolunu ne hala getirdiniz!

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Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor’u konuk etti.

Konuk ekip 33’üncü dakikada sahadan çekildi, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır da mücadeleyi tatil etti.

Fenerbahçe Kulübü, yaşanan bu gelişme üzerine ise resmi hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı.

"TÜRK FUTBOLUNU NE HALA GETİRDİNİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,



Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,



Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!



Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!



Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!



Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!

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NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü.

Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.