Fenerbahçe'den Galatasaray'ın iddialarına videolu cevap

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi sonrasında söylenen "Başkanımıza kimlik kontrolü yapıldı" iddialarına sarı-lacivertli yönetimden, videolu yanıt geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FBTV'de Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"YALANLARI KANITLAMAK İÇİN BURADAYIZ"

"Derbiden sona açıklama yapmadık, hatta tepki aldık. Galatasaray yönetimi, tam 5 kere konuştu. Başkanları, ikinci başkanları, diğer ikinci başkanları, iletişimden sorumlu elemanları konuştu. Sponsorlukta konuştular, açılışta konuştular, her yerde konuştular. Karagümrük maçına kadar konuşmadık. Bu seviyeyi muhatap alıp, almamayı düşündük. Ancak çamur at izi kalsın mantalitesi medyada yer tutunca, konuşmaya karar verdik. Galatasaray Başkanı'nın, ortada yaptıkları büyük bir suç var. Bir camiaya inanılmaz yalanlar ve iftiralar var. Bu seviyeyi kendileri yarattı. Bizim de söylemlerimiz de tüm kamuoyu bunu dikkate almalıdır."

Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e görüntülü cevap - İZLE



"PROTOKOL TRİBÜNLERİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİTTİR"

"Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler. Türkiye'deki tüm statların protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne aittir. Listeyi yaparız, Ankara'ya Bakanlığa yollarız, liste son halini alır ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yollanır. Buraya istediklerini alırlar, istediklerini almazlar. Orasının yetkisi bizde değil.

"İNSAN BU GÖRÜNTÜLERE BAKINCA UTANIR"

"Galatasaray Yönetimi 3 otobüs geliyor, içeri rahatça giriyorlar. Mustafa Cengiz, arkadaşlarını içeri rahatça alıyor, kimseye isim bile sorulmuyor. Mustafa Cengiz içeri herkesi almış ve en son da kendi girmiş. Hakikatten insan bu görüntülere bakınca utanır! Biz bu görüntülere bakınca şaşırdık, 1 dakikada isim sorulmadan içeri girmişler. Galatasaray'ın söylediklerinin hepsi yalan, koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan.





Sanırım fazla film izliyorlar, sanata düşkünler. Hayal güçleri bir açıdan yüksek, bir açıdan düşük, 'Şifre 1907' diyecek kadar düşük. 'Her 1907 diyeni stada almışız!' bu da ayrı bir yalan. Şifre ile stada alınma ne Türkiye ne de Fenerbahçe tarihinde olmuştur. Onlara bu akılları kim veriyor? Galatasaray Başkanı nasıl bunları söylüyor anlamıyoruz."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TFF DAVETLİLERİ"

"Sağlık çalışanları ve TFF'nin davetlileri oldu. Protokol tribününe de davetliler oldu. Gelen insanlara hangi tribüne geldikleri soruldu, listeden bakıldı ve ona göre içeri alındılar. Listede ismi olmayan, HES kodunda problemler olanlar içeri alınmadı. Şifre 1907 olsa, 350 kişi değil, 250 bin kişi gelirdi. Görüntülerle de herkesin içeri nasıl girdiği kanıtlanmış oldu."





"İKİNCİ YALANI DA ORTAYA ÇIKTI"

"Mustafa Cengiz çocukça diye bir ifade kullanmış ama Türk spor kamuoyu, hangi davranışın çocukça olduğunu görmüştür. Galatasaray'ın ikinci yalanını da ortaya çıkarmış oldu."

"KİMSE TARAFTARA MİLİTAN DİYEMEZ"

"Yusuf Günay'ı ciddi şekilde uyarıyoruz, sözlerine dikkat etsin. Militan ne demek, Fenerbahçe taraftarı için bu lafı nasıl kullanır? Bu kadar rahat bu söylemleri kimse kullanamaz. Bu söylemler Türk sporunu farklı yere götürür, kimse altından kalkamaz. Hem yalan söyleyeceksin hem militan diyeceksin... Bu iş tehlikeli yere gidiyor. Galatasaray'ın yöneticileri tehlikeli şeyler yapıyor. Fenerbahçe olarak Yusuf Günay'ı militan kelimesi için uyarmak zorundayız.

Elemanları ve Yusuf Günay, stada 3 bin kişi alındığını söyledi. 1907 Tribünü'nün 1.265 kişilik kapasitesi var. Takımlar sahaya çıkarken 1907 Tribünü'nde 200-250 kişi vardı. Görüntülerle bu sabit."

"BELHANDA VE ONYEKURU TAHRİK EDİCİ HAREKET YAPTI"

"Medeni şekilde biz, Galatasaray'ı tebrik ettik. Ali Koç, Mustafa Cengiz'le tokalaştı iyi akşamlar diledi.



45'ten fazla deplasmana gittik ve 45'ten fazla takımı ağırladık. Hiçbir maçtan sonra protokolde tezahürat yapmadık. Kimseye saygısızlık etmedik. 45 maçta ağırladığımız hiçbir takımın yönetimi, tahrik edici tezahürat yapmadı. Hiçbir takım bu denli terbiyesizlik, saygısızlık yapmadı. Biz bil evimizde tezahürat yapmadık. Biz yöneticiyiz, taraftar gibi davranırsak, iş başka yere gider. Galatasaray Takımı, maçtan sonra olmayan tribününe gitti. Bu anlayışla karşılanabilir. Takımları içeri girerken, bazı oyuncuları, protokol tribününe tahrik edici işaretler yaptılar. Boş tribüne oynanan maçta provokasyon yaptılar. Yöneticiler holigan gibi tezahüratlar yaptı.

Belhanda ve Onyekuru, protokol tribününe çocukça hareket yapıyor. Galatasaray Yönetimi, bunları susturacağına, protokolde hep beraber tezahürat yapıyor. 45 kez rakip ağırladık, böyle bir şeyi ilk kez gördük. Yöneticileri çığırından çıkmış şekilde tezahüratlar yaptı, ortamı gerdi. Sonra başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz uyarı yaptı, içeri girdiler."



