Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına yanıt geldi Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray'ın, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımına yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Takım şampiyonluk isteyen ve şampiyonluk kovalayan bir refleks gösterince bir facianın, bir operasyonun eşiğinden dönüldü. İki pozisyondan dolayı artık TFF'nin aklını başına devşirmesini bekliyoruz. Ligin çok kısa kalan maratonunda, her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamasınlar. Artık rica etmiyoruz, söylüyoruz" dedi.

"Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamasınlar"

Selahattin Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

Başka bir gündem olan konu var. Bu da önemli. Ezeli rakibimizdeki bir futbolcunun PFDK'ya sevki ve PFDK'ya sevk edilme şekli. Normalde yakın tarihte bunun 4 örneği var. Bu tür pozisyonlarda, hareketlerde direkt PFDK'ya ve tedbirlik sevk edilir. Burada ilk başta sevk bile olmadı. Daha sonra nasıl olduysa zoraki şekilde, gönülsüz şekilde sevk yaşandı. Bu sefer tarihe geçecek rezillikte tedbirsiz olarak verildi. Nasıl olsa PFDK'ya sevk ettik, en alttan bir ceza verelim, 1 maça indirelim, durumu kurtaralımı kovalamaya çalışıyorlar. Bunu TFF'nin PFDK'ya verdiği bir mesaj olarak kabul ediyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Fenerbahçe camiasının gözleri üzerinde. Daha önce ciddi ve hatrı sayılı cezalar oldu benzer pozisyonlarda. Söz konusu Galatasaray olunca Mehmet Büyükekşi federasyonunun beyni ve kalbi çelişiyor. Artık bu son dönemeçte bir umut kırıntısı görmek istiyoruz, akıllarını başlarına devşirsinler ve Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynamasınlar. Bugün takım ciddi bir psikolojik viraj döndü.

Galatasaray'a yanıt

Galatasaray'ın, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımına da cevap veren Selahattin Baki, "Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik" ifadelerini kullandı.