Fenerbahçe'den galibiyet sonrası Trabzonspor'a olay gönderme!

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, deplasmanda Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Akyazı Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko ve 90+12'de Sofyan Amrabat kaydetti.

Trabzonspor'un gollerini ise 59 ve 67. dakikalarda iki farklı penaltı vuruşundan Simon Banza kaydetti.

FENERBAHÇE, 3 PUAN COŞKUSUNU YAŞADI

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe, son dakikada gelen üç puanın sevincini doyasıya yaşadı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a da olay bir göndermede bulundu.

TAHTADA YAZILANLAR OLAY OLDU

Soyunma odasında galibiyet coşkusunu yaşayan futbolcular ve teknik heyetin fotoğrafı paylaşılırken beyaz tahtada yazanlar gündem yarattı.

Fenerbahçeli isimlerin arkasında "İşte böyle her sene böyle" ve "Uyy aha" ifadeleri yer aldı.