Fenerbahçe'den gece saatlerinde Galatasaray'a yanıt geldi

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0’lık skorla yenerek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yönelik bazı açıklamalar geldi.

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacakları maç öncesi Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara gece saat 01.46'da yanıt verdi.

"ZAFER BİZİM OLACAK"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine 'sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir.



Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.



Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy'de ensenizde olacağını hatırlatırız.



Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.



Birleş, savaş, zafer bizim olacak.