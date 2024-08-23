Fenerbahçe'den Göztepe maçı açıklaması: 54 kişi hakkında suç duyurusu yaptık Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SAHA KARIŞTI

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmişti.

YABANCI MADDELER ATILDI

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atılmıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşanmıştı.

Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etmişti.

FENERBAHÇE, AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise PFDK, iki takıma da ceza yağdırırken Fenerbahçe'den yeni bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertliler, yaşanan olaylar sonrasında 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"54 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: