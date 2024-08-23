Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
İKİNCİ YARININ BAŞINDA SAHA KARIŞTI
İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmişti.
YABANCI MADDELER ATILDI
Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atılmıştı.
ARBEDE YAŞANDI
Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşanmıştı.
Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etmişti.
FENERBAHÇE, AÇIKLAMA YAPTI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise PFDK, iki takıma da ceza yağdırırken Fenerbahçe'den yeni bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertliler, yaşanan olaylar sonrasında 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
"54 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILMIŞTIR"
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Açıklama
Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır.
Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır.
Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir.
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