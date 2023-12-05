Fenerbahçe'den GTA paylaşımı! Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından GTA temalı paylaşım yaptı. Yayınlanan gönderide ise futbolcular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Fred yer aldı.

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14 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 37 puanla liderlik koltuğunda oturan UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda ise son maçlar öncesinde üçüncü basamakta yer alan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2013 yılında oyun severlerin karşısına çıkan ve hala hatırı sayılır sayıda insanın oynadığı oyun olan GTA serisinin yeni tanıtımını yayınlamasının ardından bir gönderi yayınladı.

GTA temalı paylaşım

Fenerbahçe; Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Fred ve Sebastian Szymanski'nin GTA temalı paylaşımını yaptı.

Sarı-lacivertliler yaptığı bu paylaşım ise kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.