Fenerbahçe'den GTA paylaşımı!

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14 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 37 puanla liderlik koltuğunda oturan UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda ise son maçlar öncesinde üçüncü basamakta yer alan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2013 yılında oyun severlerin karşısına çıkan ve hala hatırı sayılır sayıda insanın oynadığı oyun olan GTA serisinin yeni tanıtımını yayınlamasının ardından bir gönderi yayınladı.
GTA temalı paylaşım
Fenerbahçe; Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Fred ve Sebastian Szymanski'nin GTA temalı paylaşımını yaptı.
Sarı-lacivertliler yaptığı bu paylaşım ise kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
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