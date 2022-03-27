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Fenerbahçe'den hakem kararına tepki
Fenerbahçe, tahkim kurulunun hakemler için verilen kararı bozması üzerine açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 27.03.2022 - 08:55
- Güncelleme : 27.03.2022 - 10:14
Tahkim kurulunun hakem kararı sonrası Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi!
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tahkim kurulunun verdiği hakem kararına tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk Futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022'de bu açıklamayı yapmıştık. Bugün, Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.
ŞİMDİ SON KEZ SORUYORUZ:
Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"
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