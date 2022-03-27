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    Fenerbahçe'den hakem kararına tepki

    Fenerbahçe'den hakem kararına tepki

    Fenerbahçe, tahkim kurulunun hakemler için verilen kararı bozması üzerine açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 10:14
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    Tahkim kurulunun hakem kararı sonrası Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi!

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tahkim kurulunun verdiği hakem kararına tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

    "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk Futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022'de bu açıklamayı yapmıştık. Bugün, Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

    ŞİMDİ SON KEZ SORUYORUZ:

    Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"

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