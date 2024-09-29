Fenerbahçe'den hakem tepkisi

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Mosturoğlu, paylaşımında Antalyaspor maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

"AKLIMIZLA ALAY ETTİRMEYİZ"

Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Hata ile izahı mümkün olmayan hakem kararları nedense hep bizim maçlarımıza tesadüf ediyor. Hata ve tesadüf hep aynı takıma denk geliyorsa artık bunun bir izahı olamaz. Kimse de bu saatten sonra bize izah etmeye çalışmasın. Aklımızla alay ettirmeyiz."