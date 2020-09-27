Fenerbahçe'den hakeme Luyindama tepkisi

Galatasaray maçında ikili mücadeleye girdiği Ferdi Kadıoğlu'nun ayağına basan Luyindama'nın pozisyonunda hakemin 'devam' kararı vermesi, Fenerbahçelileri kızdırdı.

Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul derbisinde Galatasaray ile konuk takım Fenerbahçe golsüz berabere kalırken, karşılaşmaya sarı kartlar damga vurdu.

Maçın Maçın tartışmalı pozisyonlarından biri de, Galatasaraylı oyuncu Luyindama ile Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu arasındaki mücadeleydi.

LUYİNDAMA, FERDİ'NİN KOLUNA BASMIŞTI

İkili mücadelede yere düşen Ferdi Kadıoğlu'nun koluna kramponuyla basan ve maçın 15. dakikasında sarı kart gören Luyindama'nın pozisyonunda hakem devam kararı vermişti.

HAKEMİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Hakemin bu kararı sonrası maçın ardından hem Ferdi Kadıoğlu gem de Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya üzernden tepki gösterdi.

Sarı lacivertli kulüp, Twitter hesabından Luyindama ve Ferdi'nin pozisyonu ve maç sonrası Ferdi'nin kolundaki krampon yarasını gösterdiği fotoğrafı "Yorumsuz" diyerek paylaştı.