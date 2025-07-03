Fenerbahçe'den imza açıklaması

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin olağanüstü genel kurul çağrısı üzerine başlattığı imza kampanyasında başta dernek olmak üzere, birçok noktada kongre üyeleri noter kanalıyla imza verdi.

İki aylık sürecin ardından toplanan imzalar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Fenerbahçe Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertliler, kulübe ulaşan imza sayıları hakkında bir duyuru yayınladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: