Fenerbahçe'den imza açıklaması

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin olağanüstü genel kurul çağrısı üzerine başlattığı imza kampanyasında başta dernek olmak üzere, birçok noktada kongre üyeleri noter kanalıyla imza verdi.
İki aylık sürecin ardından toplanan imzalar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildi.
Yaşanan bu gelişme üzerine ise Fenerbahçe Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertliler, kulübe ulaşan imza sayıları hakkında bir duyuru yayınladı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
KAMUOYUNA DUYURULUR
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı ve benzeri şekli ve hukuki herhangi bir kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim almıştır.
Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçilecektir.
Daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecektir.
Saygıyla duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü