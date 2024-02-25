Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması Fenerbahçe, sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'de 27 maç sonunda topladığı 70 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde maç fazlasıyla lider durumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Son lig maçında Kasımpaşa'yı 90+6'de Michy Batshuayi'nin attığı golle 2-1'lik skorla yenerek kritik bir üç puanın sahibi olan sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada yetenekli futbolcu İrfan Can Kahveci forma giyememişti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken milli oyuncunun son durumunu duyurdu.

"Sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada söyle denildi:

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Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci’nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü

İrfan Can Kahveci'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte İrfan Can'ın kaçırması beklenen maçlar:

Türkiye Kupası - Ankaragücü

Süper Lig - Hatayspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Union SG

Süper Lig - Pendikspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Union SG

Süper Lig - Trabzonspor

Süper Lig - Adana Demirspor

Bu sezon 13 gol kaydetti

2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki isim, kariyer zirvesini yaşıyor.

Fenerbahçe ile bu sezon 36 resmi maça çıkan İrfan Can, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asistle mücadele etti.