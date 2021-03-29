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    Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması

    BB Erzurumspor'dan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olmak için ayrıldığı konuşulan İsmail Kartal hakkında teknik sorumlu Emre Belözoğlu'ndan cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 14:42
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    Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'ın göreve başlayacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

    İSMAİL KARTAL GELMEYECEK

    İsmail Kartal'ın Erzurumspor'dan ayrılması sürecinde Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde dahli olmadığını açıklayan Emre Belözoğlu, "İsmail Hoca ile birlikte 3 Temmuz'u yaşadık. Ersun Hoca zamanında birinci antrenörlük yaptı. Değerli ağabeyimdir. Ben veya yönetim görüşmedi. Erzurum'dan ayrılmasıyla alakalı bilgimiz yok." dedi.

    Fenerbahçe den İsmail Kartal açıklaması #1

    SERKAN REÇBER AÇIKLAMASI

    Sezon başında Serkan Reçber ile yapılan görüşmeler hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Sezon başında değerlendirmeler yapmak üzere Serkan Reçber ile görüştüm. Bilgi alışverişiydi. Ondan ötesi yoktu." şeklinde konuştu.

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