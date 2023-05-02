Fenerbahçe'den İsmail Yüksek açıklaması: Kanama ve yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Sivasspor maçında sakatlandı.
Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Bu sezon 26 maça çıktı
Türkiye Kupası maçında oynanacak Sivasspor maçında oynaması beklenmeyen 24 yaşındaki isim bu sezon oynadığı futbolla alkış aldı.
26 maça çıkan İsmail, 1 gol 1 asist yaparken mücadelesiyle de taraftarın sevdiği isimler arasında yer aldı.