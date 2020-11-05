Fenerbahçe'den İzmir'deki depremzedelere yardım

Fenerbahçe Kulübü, 189’u battaniye olmak üzere 5 bin 624 ürünün yer aldığı yardım kolilerinin İzmir'e gönderildiği duyurdu.

İzmir'de yaşanan ve onlarca insanın hayatını kaybettiği deprem sonrası, ülkenin dört bir yanından yardım gelmeye devam ediyor.

Depremzedelerin yanında olduğunu gösteren Fenerbahçe Kulübü de yardım eli uzatan kuruluşlardan biri oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, içinde yüzlerce koli bulunan Fenerium Tırı'nın İzmir'e doğru yola çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"189'U BATTANİYE"

"Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Fenerium merkez depolarında hazırlanan ve içerisinde kışlık çocuk, kadın, erkek giyim eşyaları, çoraplar, atkılar, bereler, maskeler, kırtasiye malzemeleri ve çocuk oyuncakları bulunan 1016 adet koli ile 189’u battaniye olmak üzere toplamda 5 bin 624 ürünün yer aldığı, önünde 'İzmir yanındayız… Fenerbahçe' yazılı Fenerium Tırı, felaket bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için İzmir’e uğurlandı."