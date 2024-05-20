Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde paylaşımı: Kafaya takmış... Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbinin ardından sosyal medyada Jayden Oosterwolde ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'den, 'Jayden Oosterwolde' paylaşımı geldi.

Sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile birlikte stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın en önemli gol silahı olan Mauro Icardi'ye adım attırmadı.

Arjantinli süperstarı adeta etkisiz hale getiren Hollandalı futbolcu, derbi boyunca da hırslı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Icardi göndermesi

Öte yandan Fenerbahçe'nin galibiyet golünden sonra Oosterwolde, sevinirken Icardi'ye gönderme yaptı.

"Kafaya takmış bir Oosterwolde'ye bakar"

Sarı-lacivertliler, derbi galibiyeti sonrası Hollandalı futbolcu için "Kafaya takmış bir Oosterwolde'ye bakar." notunun yazılı olduğu bir paylaşım yaptı.