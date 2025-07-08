Fenerbahçe'den Jhon Duran'a özel video

Fenerbahçe, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

DURAN'A ÖZEL VİDEO

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yeni transferi Duran için özel bir video yayınladı.

'Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi' notuyla yapılan paylaşımda efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu, yer aldı.

GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Ünlü oyuncu, videoda Jhon Duran'ı görüntülü olarak aradı.

Şakirağaoğlu'nun Duran'a "Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Sırtında çubuklu forma, koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Duran ise usta sanatçıya, "Sağ ol emmi" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan videoda duvarda yer alan fotoğraflarda Duran Emmi karakteri ve Jhon Duran'ın vesikalık fotoğraflarının olduğu görüldü.

Sarı-lacivertlilerin bu gönderisi kısa süre içerisinde taraftarlar tarafından büyük bir beğeni topladı.