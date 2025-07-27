Fenerbahçe'den Jose Mourinho'ya transfer yanıtı geldi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, transferlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Ketenci, transferde sorun olmadığını söyledi.

CEVAP GELDİ: İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPACAĞIZ

Ketenci, Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda takviyelerin yapılacağını da vurguladı.

Sosyal medyada Başkan Koç ve Mourinho arasında çelişki varmış gibi yansıtıldığını söyleyen Ketenci, Portekiz'de yapılan planlamalara göre çalışıldığını aktardı.

FEYENOORD MAÇINA YETİŞTİRİLECEK 2 İSİM

Ketenci son olarak Portekizli çalıştırıcının onay verdiği 2 ismin Feyenoord maçına yetiştirilecek öncelikler olarak belirlendiğini de ifade etti.

Ahmet Ketenci'nin sözleri şu şekilde:

"Başkanımız da, hocamız da aynı doğrultuda konuşuyorlar. Sosyal medyada çelişki varmış gibi yansıtılıyor. Transferler konusunda gece gündüz yoğun çalışmalar var. Birileri de sürekli Fenerbahçe'de sorun varmış gibi, kaos yaratmaya çalışıyor. Başkanımız Yüksek Divan Kurulu'nda, Portekiz'de hocamızla görüştüğü ve hocamızın yüzde yüz onay verdiği 2 transferi deklare etti. Feyenoord maçlarına yetişecek öncelikli olarak 2 isim belirlendi. Portekiz'de yapılan planlama ve istişareler doğrultusunda çalışıyorlar. Hocamızın taleplerine kesinlikle cevap verilecek. Bir sorun yok."

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Benfica maçın ardından geciken transferlerle ilgili olarak Başkan Ali Koç'a eleştirel ifadeler kullanmıştı.

Mourinho, "Neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Final dokunuşunu ben yapamam maalesef, final dokunuşunu kulüp yapmalı." sözleriyle dikkat çekmişti.

Mourinho şunları söylemişti: