Fenerbahçe'den Kadıköy'de art arda 9. galibiyet

İHA

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve evindeki kazanma alışkanlığını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki aldığı tek puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı ve daha sonra 9 maçta 27 puan topladı. Fenerbahçe bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u yenmeyi başardı.

İÇ SAHADA 12 MAÇTA 11 GALİBİYET

Sarı-lacivertliler iç sahada 12 maçta 11. galibiyetini alırken, rakip filelere 31 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

EN UZUN SERİ 10 MAÇ

Fenerbahçe, evinde en uzun seriyi (10 maç) 2011-2012 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde yakalamıştı.