Fenerbahçe: 8.5 milyon euro kâr elde ettik

Transfer sezonunda 18 yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada, gelen-giden oyunculardan toplam 8.5 milyon euro kâr elde edildiğini duyurdu.

Sezona hızlı bir giriş yapan ve milli araya Fatih Karagümrük galibiyetiyle giren Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, "2020-21 sezonuna ait tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurul'u tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundaki gelen-giden dahil tüm transferlerden 8.5 milyon euro transfer kârı elde edildiği borsaya bildirdi.

18 YENİ OYUNCU KATILDI, 21 OYUNCU AYRILDI

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır.

Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir.

2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

TFF KULÜP LİSANS KURULU ONAYLADI

Tüm bu rakamlara bakıldığında, 2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon euro şeklinde gerçekleşmiştir.

2020-21 sezonuna ait tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."