Fenerbahçe'den koreografi ve ışık gösterisi

- Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde özel bir ışık şovu düzenledi.
- Şovda, Fenerbahçe'nin efsane isimleri ve 6 Kasım 2002'deki 6-0'lık galibiyetine atıfta bulunuldu.
- Tribünlerin coşkusu ve yapılan koreografi, derbi atmosferini zirveye taşıdı.
Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getiren dev derbi öncesi Kadıköy'de ses getiren anlar yaşandı.
Sarı-lacivertli tribünler, maç başlamadan önce gerçekleştirilen özel ışık şovuyla stadyumu adeta bir görsel arenaya çevirdi.
Stadyum ışıklarıyla hazırlanan koreografide Fenerbahçe’nin efsane isimlerine yer verilirken, tribünlerde büyük coşku oluştu.
6 KASIM'A GÖNDERME YAPILDI
Gösterinin en dikkat çekici detayı ise yıllardır hafızalarda yer eden 6-0 skoruna yapılan gönderme oldu.
Tribünlerden yükselen tezahüratlar ve ışıklarla birleşen özel efektler, derbi atmosferini maç başlamadan zirveye taşıdı.
