Fenerbahçe'den koreografi ve ışık gösterisi

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getiren dev derbi öncesi Kadıköy'de ses getiren anlar yaşandı.

Sarı-lacivertli tribünler, maç başlamadan önce gerçekleştirilen özel ışık şovuyla stadyumu adeta bir görsel arenaya çevirdi.

Stadyum ışıklarıyla hazırlanan koreografide Fenerbahçe’nin efsane isimlerine yer verilirken, tribünlerde büyük coşku oluştu.

6 KASIM'A GÖNDERME YAPILDI

Gösterinin en dikkat çekici detayı ise yıllardır hafızalarda yer eden 6-0 skoruna yapılan gönderme oldu.

Tribünlerden yükselen tezahüratlar ve ışıklarla birleşen özel efektler, derbi atmosferini maç başlamadan zirveye taşıdı.

İşte o anlar...