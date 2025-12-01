Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den koreografi ve ışık gösterisi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, mücadele öncesinde 6 Kasım 2002'deki 6-0'lık skora göndermeli bir ışık şovu yaptı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 20:23
  • Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde özel bir ışık şovu düzenledi.
  • Şovda, Fenerbahçe'nin efsane isimleri ve 6 Kasım 2002'deki 6-0'lık galibiyetine atıfta bulunuldu.
  • Tribünlerin coşkusu ve yapılan koreografi, derbi atmosferini zirveye taşıdı.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getiren dev derbi öncesi Kadıköy'de ses getiren anlar yaşandı.

Sarı-lacivertli tribünler, maç başlamadan önce gerçekleştirilen özel ışık şovuyla stadyumu adeta bir görsel arenaya çevirdi.

Stadyum ışıklarıyla hazırlanan koreografide Fenerbahçe’nin efsane isimlerine yer verilirken, tribünlerde büyük coşku oluştu.

6 KASIM'A GÖNDERME YAPILDI 

Gösterinin en dikkat çekici detayı ise yıllardır hafızalarda yer eden 6-0 skoruna yapılan gönderme oldu.

Tribünlerden yükselen tezahüratlar ve ışıklarla birleşen özel efektler, derbi atmosferini maç başlamadan zirveye taşıdı.

İşte o anlar...

