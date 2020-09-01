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- Fenerbahçe'den Kruse'ye 160 milyon liralık dava
Fenerbahçe'den Kruse'ye 160 milyon liralık dava
Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin başı belada. Sarı-lacivertliler, Alman futbolcuya 160 milyon liralık bir dava açtı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 11:16
- Güncelleme : 01.09.2020 - 11:16
Max Kruse, 18 Haziran'da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos'ta Union Berlin'e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler, her fırsatta Kruse'nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı.
160 MİLYON LİRALIK DAVA AÇILDI
Sarı-lacivertliler, sonunda Kruse'ye karşı harekete geçti. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi.
Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse'ye karşı 160 milyon TL'lik bir dava açtı. Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA'nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor.