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Fenerbahçe'den Kruse'ye 160 milyon liralık dava

Fenerbahçe'den Kruse'ye 160 milyon liralık dava

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin başı belada. Sarı-lacivertliler, Alman futbolcuya 160 milyon liralık bir dava açtı.