Fenerbahçe'den 'limit' tişörtü

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Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde açıklanan harcama limiti sonrası bir tişört çıkararak TFF'ye göndermede bulundu.

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bir de tişört çıkardı.

"SEVGİ LİMİT TANIMAZ"

Geçtiğimiz günlerde açıklanan harcama limitine tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "Sevgi Limit Tanımaz" yazan bir tişört çıkararak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) göndermede bulundu.

Satışa sunulan ürünlerin fiyatının ise 49.95 lira olduğu duyuruldu.