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    Fenerbahçe'den 'limit' tişörtü

    Fenerbahçe'den 'limit' tişörtü

    Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde açıklanan harcama limiti sonrası bir tişört çıkararak TFF'ye göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 16:38
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    Fenerbahçe'den 'limit' tişörtü

    Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bir de tişört çıkardı.

    "SEVGİ LİMİT TANIMAZ"

    Geçtiğimiz günlerde açıklanan harcama limitine tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "Sevgi Limit Tanımaz" yazan bir tişört çıkararak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) göndermede bulundu.

    Satışa sunulan ürünlerin fiyatının ise 49.95 lira olduğu duyuruldu.

    Fenerbahçe'den 'limit' tişörtü #1

    Fenerbahçe'den 'limit' tişörtü #2

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