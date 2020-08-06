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Fenerbahçe'den 'limit' tişörtü
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde açıklanan harcama limiti sonrası bir tişört çıkararak TFF'ye göndermede bulundu.
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 16:38
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bir de tişört çıkardı.
"SEVGİ LİMİT TANIMAZ"
Geçtiğimiz günlerde açıklanan harcama limitine tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "Sevgi Limit Tanımaz" yazan bir tişört çıkararak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) göndermede bulundu.
Satışa sunulan ürünlerin fiyatının ise 49.95 lira olduğu duyuruldu.