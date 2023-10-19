Fenerbahçe'den Livakovic'e özel terapi! Toparlanmalısın Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Dominik Livakovic'e teknik direktör İsmail Kartal tarafından özel terapi uygulanıyor.

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Fenerbahçe'de milli mesaiden en mutsuz dönen isim Dominik Livakovic oldu.

Hırvat file bekçisi, Ay Yıldızlılar karşısında hatalı bir gol yedi ve Türkiye 1-0 galip geldi. Ardından Hırvatistan, Galler'e de 2-0 mağlup olarak EURO 2024 şansını zora soktu.

"Artık tamamen buraya odaklan"

İsmail Kartal'ın, moralsiz bir şekilde Samandıra'ya dönen öğrencisiyle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, Livakovic'e, "Her oyuncunun kötü dönemi olur ama sen iki maçta da çok önemli kurtarışlar yaptın. Artık tamamen buraya odaklanmalısın ve bunu yapacağını da biliyorum." dediği öğrenildi.